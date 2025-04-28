Elektrik direğine çarpan araçta 2 kişi öldü

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazda, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Mehmet Demiryürek idaresindeki otomobil savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil kenardaki elektrik direğine çarparak durabildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü Mehmet Demiryürek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Dürdane Dinç ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hastaneye sevk edildi. Dürdane Dinç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.