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Denizli'de feci kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 ölü 1 yaralı

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Denizli’de feci kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 ölü 1 yaralı

Kaza, Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Ali Şahin (22) idaresindeki 20 AAG 689 plakalı Tofaş markalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Denizli’de feci kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 ölü 1 yaralı

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken otomobil ise tarlaya takla atarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli’de feci kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 ölü 1 yaralı

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan sürücü Ali Şahin (22), Umut Cırban (19) ve Ali Özsan'ı sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Ali Şahin ve Umut Cırban olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Ali Özsan'ın ise ağır yaralı olarak ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çameli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Denizli’de feci kaza! Elektrik direğine çarpan otomobilde 2 ölü 1 yaralı

Kazanın ardından olay yeri bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Şahin ve Umut Cırban'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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