Kültür merkezinin isim değişikliği davalık oldu

DENİZLİ'DEKİ Kongre ve Kültür Merkezi'nden Nihat Zeybekci'nin adının kaldırılması değişikliği kararı valilik tarafından onanmadı. Kararı yargıya taşıyacaklarını ifade deden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, onanmasa bile merkezin isminin kendisi için 'Pamukkale Kongre ve Kültür Merkezi' olacağını ifade etti.

VALİLİK ONAYINA SUNULMUŞTU

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayındaki oturumunda Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun önerisi ile Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin ismini Pamukkale Kongre ve Kültür Merkezi olarak değiştirmişti.

Mecliste AK Partili üyelerin yoğun itirazına rağmen gerçekleşen oylamada 14 ret oyuna karşılık 52 kabul oyu çıkmıştı. CHP'li Ali Marım ise oylamada çekimser kalmıştı. İsim değişikliğine ilişkin belediye meclisi kararı yasa gereği valilik onayına sunuldu. Denizli Valiliği, kararı onamadı. Çavuşoğlu valilik kararını İdare Mahkemesi'ne taşıyabileceklerini ifade etti.