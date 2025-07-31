17’lik genç şakayla katil oldu

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde iki arkadaş arasında başlayan şakalaşma kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki genç, elinde bulunan bıçak ile 16 yaşındaki iş arkadaşını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir lokantada çalışan Mehmet Aksoy (17) ile Bahri Ç. (16) kendi aralarında şakalaşırken bir anda sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bahri Ç. elinde bulunan bıçakla saldırarak Mehmet Aksoy'u göğsünün alt kısmından yaraladı. Durumu fark eden lokanta çalışanları kavgayı ayırdı.

İHBAR üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Aksoy'u ilk müdahalelerin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti. Ameliyat için Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edilen Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Aksoy'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bahri Ç.'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.