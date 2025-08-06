Tavas’ın ciğerlerini ateşe veren kundakçılardan akılalmaz tuzak! Zamanlama hatası faciayı önledi

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi Konçar mevkisinde 30 Temmuz Çarşamba günü başlayan orman yangını, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Tavas Belediyesi ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların hızlı müdahalesi sonucunda çok fazla büyümeden söndürüldü. Yakınında bir çiftlik bulunan ormanlık alandaki ilk alevlerin erken fark edilmesi sonucu yaşanabilecek daha büyük bir yangının önüne geçilmiş oldu.

KUNDAKÇILARIN ZAMANLAMA HATASI FACİAYI ÖNLEDİ

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma olay yeri inceleme ekipleri, yanan sahada titiz bir çalışma yaptı. Alanda yapılan araştırmada bulunan tutuşmuş kağıt parçaları, yangının kundaklama sonucu başlamış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Detaylı araştırmada kağıt ve yanıcı madde kullanılarak ormanın yakıldığı, kundakçıların yangının görülmesini engellemek ve müdahalenin gecikmesine neden olmak için çukur ve engebeli bir arazi seçtikleri tespit edildi. Yangının 1 saat daha geç başlamış olması halinde havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi yapılamayacağı için daha büyük bir facianın yaşanabileceği ifade edildi. Kundakçıların yaptığı zamanlama hatası ve vatandaşların dikkati, muhtemel büyük bir yangının önüne geçti. Jandarma ekipleri, ormanı ateşe veren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.