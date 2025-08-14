Denizli’de kaçak avcılar fotokapanla yakalandı

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde Karadere mevkiinde biyoçeşitliliğin takibi için yerleştirilen fotokapanlara yakalanan 3 kaçak avcı tespit edildi. Yapılan operasyonların ardından 3 kaçak avcı yakalandı. Yakalanan kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun Yaban Hayvanlarının Üreme, Tüy Değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi ve Avlaklarda izin almadan avlanma maddelerine muhalefetten işlem yapıldı. Ayrıca avcıların kaçak olarak avladıkları 2 adet Yaban Tavşanı için Tazminat Raporu düzenlenerek gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.