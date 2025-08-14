Mezarlık çalışanı yaşlı adam ölü bulundu

DENİZLİ'DE mezarlıkta yaşayıp, ziyarete gelenlere yardımcı olarak yaşamını sürdüren yaşlı adam, kabir yapmaya gelen işçiler tarafından ölü olarak bulundu. Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Şemikler Mezarlığında meydana geldi. mezarlıkta yaşayan Halil Doğan (60), sabah saatlerinde kabir yapmak için gelen mezarcılar tarafından kendisine yaptığı çadırın yanında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Halil Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Doğan'ın boynunda ise bir kutu ilaç bulundu. Halil Doğan'ın mezarlığa gelen vatandaşlara yardımcı olarak geçimini sağladığı öğrenildi.