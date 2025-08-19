Cansız bedeni saatler sonra yol kenarında bulundu

DENİZLİ'NİN Kale ilçesinde motosikleti ile kaza yapan 31 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni kazadan 4 saat sonra bulundu. Denizli-Muğla karayolunda meydana gelen kazada gece 04.00 sıralarında yol kenarında Serdar Sağıt'ı ve motosikletini fark eden bir sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde olay yerinde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlenirken, kazanın ise yaklaşık 4 saat önce meydana geldiği öğrenildi. Serdar Sağıt, öğle namazına müteakip Kale ilçesi Gökçeöğren Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.