Denizli'de yollar çöpten geçilmiyor! 1 aydır olduğu yerde... Ne gelen var ne de giden

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen paylaşım, büyük tepki topladı. Merkezefendi'de toplanmayan veya zamanında alınmayan çöplerin yaz aylarında büyük sıkıntıya neden olduğunu savunan vatandaşlar, bu yaz koku ve yetersiz ilaçlama yapılmaması nedeniyle sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirtti.

DİĞER