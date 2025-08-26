Turistleri gizlice çeken şüpheli şahsa gözaltı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
SEBAHATTİN ALP

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Turizm Jandarma ekipleri, önceki gün devriye sırasında bir kişinin turistlerin görüntülerini çektiğini fark etti. Ekipler, takibe aldıkları Bülent K.'yi gözaltına aldı. Görüntüleri çekilen 2 turist ise şüpheliden şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bülent K.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. Telefondaki gizli bir dosyada 2018 yılından itibaren tatil bölgelerinde çekilmiş videolar bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
