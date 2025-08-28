Yürüyüş yapan emekli doktora otomobil çarptı

DENİZLİ Acıpayam'ın emektar doktorlarından 80 yaşındaki İsa Tuzcu, sabah yürüyüşü sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. İlçede uzun yıllar doktorluk yapan Tuzcu, iki arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Yol kenarında ilerlerken, yoldan geçen bir otomobil Tuzcu'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Tuzcu kazada ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan emektar doktor, ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Dr. Tuzcu hayatını kaybetti. Doktora otomobiliyle çarpan sürücü gözaltına alındı.