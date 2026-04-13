Buca'da 'bankamatikçi'ye hafta sonu mesaisi

HİÇ İŞE GELMEDİ BİR DE HAFTA SONU MESAİSİ VERİLDİ

SABAH'a konuşan Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, Buca Belediyesi'nde 40'ın üzerinde bankamatikçi çalışan olduğunu ifade etti. Balyemez, "Özellikle CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'un işe gelmediği, hatta denetim komisyonu üyelerimizin yaptığı çalışmada bu kişiye hafta sonları bile mesai yazıldığı ortaya çıktı" dedi. İl yönetiminde bulunan Gülşen Şişbacak'ın da bankamatik personeli olarak çalıştığını ve bu kişiye hafta sonları yoğun mesai yazıldığına dikkat çeken Balyemez, şöyle konuştu: "Sevgi Kazankaya isimli bir kişi yine hiç işe gitmeden yoğun mesai alan bir bankamatik personeli. Eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın şoförünün bile Buca Belediyesinden girişi yapılmış ve sürekli mesai almış."

Uşak'tan İzmir'e sıçradı | CHP'li başkandan itiraf gibi açıklama: Zararı karşılayacağım