Denizli’de ölen işçisini yol kenarına attı

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda mermer fabrikasının sahibi Gökhan Fidan, yol kenarında bir kişiyi ölü bulduğunu söyleyerek 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede erkek cesedinde yanık izlerinin bulunduğu ve elektrik çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

SORGUDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Polisin yaptığı araştırma sonucu ölen şahsın olay yerine yakın bir mevkide faaliyet gösteren mermer fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Suriyeli işçi Yasin Bedevi Mafeş olduğu belirlendi. Olayda cesedi bulduğunu söyleyen fabrikanın sahibi gözaltına alındı. Polis ekipleri soruşturma sonucu gerçeği ortaya çıkarttı. Fabrika sahibi Gökhan Fidan, ölen şahsın kaçak olarak fabrikasında çalıştığını ve elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini, kendisinin de bu olaydan sonra talihsiz işçinin cansız bedenini fabrikadan uzağa taşıdığını itiraf etti.

BAŞKA İŞÇİLER DE VAR

Vicdansız adam sorguda, ambulansı arayarak 'Yol kenarında buldum' dediğini söyledi. Emniyette göz altında tutulan ve işlemleri devam eden Gökhan Fidan'ın sahibi olduğu mermer hafriyat fabrikasında sigortasız çalıştığı öğrenilen işçinin dışında, onlarca kayıt dışı işçi çalıştırıldığı tespit edildi. Vatandaşlığı olmayan Yasin Bedevi Mafeş'in cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını genişletti. Fabrika patronu Gökhan Fidan'a yardım eden başka şüphelilerin de olabileceği öngörülüyor.