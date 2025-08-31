Denizli'de sopalı başkan belalı çıktı!

Denizli'de Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla skandallara imza atıyor. Önceki gün iki zabıta memurunu elindeki sopa kırılıncaya kadar döverek hastanelik eden Hayla, Türkiye gündemine oturdu.
Dayakçı başkanın kısa bir süre önce Kale'de düzenlenen 'Biber festivali' kapsamında yapılan yağlı güreşler esnasında, 4 erkek zabıtayı yüzlerce kişinin önünde ortalıkta görünmedikleri gerekçesiyle tekme tokat dövdüğü belirtildi.
Serdar Sağıt
PERSONELİN ÖLÜMÜ
Öte yandan eli sopalı başkanın bir süre öncede DESKİ personeli Serdar Sağıt'ı da makamında önce tokatladığı daha sonrada kafa atarak darp ettiği bir kamera görüntüsüyle ortaya çıktı. Kale'de herkesin bildiği dayakla ilgili 4 zabıta memuru ve DESKİ personelinin şikayetçi olmamaları nedeniyle, her iki olayın örtbas edildiği öğrenildi. Değişik partilerden aday olan ve en son CHP'den Belediye Başkanı seçilen Erkan Hayla'nın bir işyerinde tokatlayıp boğazını sıktığı ve kafa attığı DESKİ çalışanı 31 yaşındaki Serdar Sağıt'ı baskılar uygulayıp işten attırdığı ortaya çıktı. AK Parti Gençlik Kolları üyesi olan Sağıt'ın 18 Ağustos 2025'de Kale-Muğla yolunda tek taraflı motosiklet kazasında ölmesi ve cesedinin 4 saat sonra bulunması şüpheli olarak değerlendirildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
'PSİKOLOJİSİ BOZULDU'
Dayak yiyen zabıtalardan Ceyhun Çabuk, şikayetçi olduklarını ve olayın yargıya yansıdığını ve soruşturmadan dolayı konuşmak istemediğini söyledi. Hastanelik olan zabıtalardan Halil Said Kocagümüş'in babası Mehmet Kocagümüş, Başkan Hayla'nın mobing uygulamalarının son seçim tarihinden itibaren 1,5 yıldır sürdüğünü ve çocuğunun psikolojinin bozulma noktasına geldiğini anlattı.
Baba Kocagümüş, "Oğlum Pazartesi günü işe nasıl gidecek, korkuyorum. Başkan Hayla, bu kez daha beterini yapabilir. Dışarıda adamları var. Çok tedirginiz. Can güvenliğimiz yok. Malum, daha önce de cinayet olayından tutuklanmıştı. Her şey beklenir" dedi.
TEPKİLER YAĞDI
Olayın medyaya yansıması sonrası Başkan Hayla'ya sosyal medyadan tepkiler yağarken, CHP yönetimin dayakçı başkanı derhal görevden alması yönünde tepkiler peşi sıra geldi. Paylaşımlara yansıyan tepkilerden bazıları şöyle: "Pamukcu Hilal: Bunu aday gösterenlerde hata." Selma Aydoğdu: "Derhal görevden alınmalı. Hangi partili olursa olsun." E.Öztürk: "Atın bunu CHP'den ya..." Lena Hazal: "Görevden alın kimseyi dövme hakkı yok." Nazan Kartin: "Yazıklar olsun." Ali Kaptan: "CHP içindekileri temizlemediği sürece artık böyle şeyler görebiliriz maalesef."
ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ
CHP'Lİ Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla yaptığı açıklamada olayla ilgili özür dahi dilemezken, tepkiler üzerine ilginç bir bahaneyle kendini savunmaya çalıştı. Hayla'nın açıklaması şöyle: "Bir okul müdürümüz toprak olan bahçe alanına çocukların ayakları çamur oluyor diye taş döşetmek istedi. İş yapılan yere vardığımda zabıtaları göremedim. Maalesef okulun arka tarafında çay sigara keyfi yapıyorlardı. Şiddet çözüm demiyorum ama kimseye de ben memur oldum istediğim gibi davranırım diyemez."
CİNAYETTEN YARGILANDI
Hayla, personelinden boş kağıda imza attırdığı gerekçesiyle görevden alınmış ve soruşturma geçirmişti. 2015 yılında öldürülen itfaiye erinin katil zanlısı olarak teslim olan Kale Belediyesi kadın zabıta memuru Nesrin Zıraplı'nn verdiği ifadede "Cinayeti işleyen Belediye Başkanı'dır" demesi üzerine tutuklanmıştı.
Mahkeme'de memurun ifadesini değiştirmesi sonucu Hayla beraat etmişti. Başkan Hayla, DESKİ çalışanı Serdar Sağıt'ı ofisinde tokatlayıp suratına tükürdükten sonra kafa atarak darp etmiş ve işine son verilmesini sağlamıştı. Sağıt motosikletiyle geçirdiği sebebi belirlenemeyen şaibeli bir kaza sonucu hayatını kaybetti.