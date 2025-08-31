Denizli'de sopalı başkan belalı çıktı!

Baba Kocagümüş, "Oğlum Pazartesi günü işe nasıl gidecek, korkuyorum. Başkan Hayla, bu kez daha beterini yapabilir. Dışarıda adamları var. Çok tedirginiz. Can güvenliğimiz yok. Malum, daha önce de cinayet olayından tutuklanmıştı. Her şey beklenir" dedi.

TEPKİLER YAĞDI

Olayın medyaya yansıması sonrası Başkan Hayla'ya sosyal medyadan tepkiler yağarken, CHP yönetimin dayakçı başkanı derhal görevden alması yönünde tepkiler peşi sıra geldi. Paylaşımlara yansıyan tepkilerden bazıları şöyle: "Pamukcu Hilal: Bunu aday gösterenlerde hata." Selma Aydoğdu: "Derhal görevden alınmalı. Hangi partili olursa olsun." E.Öztürk: "Atın bunu CHP'den ya..." Lena Hazal: "Görevden alın kimseyi dövme hakkı yok." Nazan Kartin: "Yazıklar olsun." Ali Kaptan: "CHP içindekileri temizlemediği sürece artık böyle şeyler görebiliriz maalesef."



ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ

CHP'Lİ Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla yaptığı açıklamada olayla ilgili özür dahi dilemezken, tepkiler üzerine ilginç bir bahaneyle kendini savunmaya çalıştı. Hayla'nın açıklaması şöyle: "Bir okul müdürümüz toprak olan bahçe alanına çocukların ayakları çamur oluyor diye taş döşetmek istedi. İş yapılan yere vardığımda zabıtaları göremedim. Maalesef okulun arka tarafında çay sigara keyfi yapıyorlardı. Şiddet çözüm demiyorum ama kimseye de ben memur oldum istediğim gibi davranırım diyemez."

CİNAYETTEN YARGILANDI

Hayla, personelinden boş kağıda imza attırdığı gerekçesiyle görevden alınmış ve soruşturma geçirmişti. 2015 yılında öldürülen itfaiye erinin katil zanlısı olarak teslim olan Kale Belediyesi kadın zabıta memuru Nesrin Zıraplı'nn verdiği ifadede "Cinayeti işleyen Belediye Başkanı'dır" demesi üzerine tutuklanmıştı.