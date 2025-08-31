  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Denizli Denizli'de zihinsel engelli Halil kayıp: İki gündür haber alınamıyor!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan zihinsel engelli Halil Abay (15) için arama çalışması başlatıldı.

Pamukkale ilçesi Gölemezli Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Halil Abay, 29 Ağustos'ta saat 13.00 sıralarında evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma, AKUT, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Bölgedeki güvelik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kayıp Abay'ın 29 Ağustos'ta saat 14.42'de Tepeköy Muhtarlık binası önü ve 17.09'da Yenicekent sapağı- Buldan yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun önünden geçtiği, Sarayköy istikametine doğru yaya olarak ilerlediği tespit etti. Abay için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

