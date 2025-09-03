Buldan’daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu ve Karabük sınırındaki orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, son günlerde farklı illerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi. Yumaklı, Aydın, Denizli ve Bartın'daki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Karabük ve Kastamonu'daki yangınlarda ise müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

'ÜÇ DALGA HALİNDE'

Şu anda iki yangının devam ettiğini açıklayan Yumaklı, "1 Ocak'tan bu yana 2 bin 492'si orman, 3 bin 340'ı kırsal alanda olmak üzere toplam 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Hakikaten rakamın yüksekliği, verilen mücadelenin boyutlarını ve büyüklüğünü ifade etmeye yeter" dedi.

"Bu yıl yaz aylarının başlarında olmak üzere üç dalga hâlinde yangınlar yaşadık" diyen Yumaklı şöyle devam etti: "Birincisi ilk dalga haziranın sonu temmuzun başıydı. İkinci dalga, temmuz ının sonuydu. Üçüncü dalga da maalesef Ağustos ayının sonuna denk geldi. Elbette sadece bizim ekranlarımıza yansıyan ya da kamuoyunun gündemine düşen büyük yangınlardan bahsediyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ekosistemin korunması için çalışmalarımız sürecek."