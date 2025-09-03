Denizli'de doktor oğlu darp etmişti! Hafize Gönül Gümüş huzurevinde huzur bulacak

Denizli'de, doktor oğlu Mehmet Gümüş tarafından dövülerek hastanelik olan 60 yaşındaki Hafize Gönül Gümüş, huzurevine gönderiliyor. Kendisine para bulmasını isteyen doktor oğlu tarafından dakikalarca darp edilen Hafize Gönül Gümüş'ün yaşadığı dram, büyük infial uyandırmıştı.