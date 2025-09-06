Genç astroloğun sır ölümünde yeni detaylar

Denizli'den Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne yalnız başına tatile gelen Saliha Kılıç'tan 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Kılıç'ın kaldığı apart otele jandarma ekipleri sevk edildi. Otel görevlileri ile birlikte odaya giren jandarma ekibi genç kadını yatağında hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin çağrılması sonucu yapılan kontrollerde Saliha Kılıç'ın 2 gün önce öldüğü belirlendi. ŞEKER HASTASIYDI

JANDARMA dedektifleri tarafından otelin kamera kayıtları incelendiğinde Saliha Kılıç'ın odasına yalnız girdiği ve 2 gündür dışarı çıkmadığı tespit edildi.Oda kapısının içeriden kilitlenmiş olduğu ve değerli eşyalarının para ve kredi kartlarının çantasında bulunduğu belirlendi. Talihsiz genç kadının bedeninde olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise vücudunda yara ve darp izine rastlanmadı. Saliha Kılıç'ın sosyal medya üzerinden canlı olarak Tarot falı baktığı ve binlerce takipçisi tarafından astrolog olarak tanındığı belirtildi. Kılıç'ın şeker hastası olduğu ve insülin kullandığı da öğrenildi.