Kötü koku gelince fark edildi! Denizli'de evinde ölü bulundu

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 886 Sokak'taki bir apatta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Yaşar Danışman'ın uzun süredir görülmemesi üzerine çevre sakinleri durumdan şüphelendi. Apartman sakinleri, son günlerde yaşlı adamın yaşadığı evden gelen kokuyu da fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.