Doktor, hasta yakınını döverek hastanelik etti!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aile hekimi ile emekli öğretmen arasında yaşanan mesai tartışması karakolda bitti. Emekli öğretmen M.A.A., annesinin biten ilaçlarını yazdırmak için Yassıhöyük Aile Sağlığı Merkezine gitti. Burada görevli doktor M.K.'nın çıktığını öğrenen M.A.A, doktoru aradı ve geri gelerek ilaçları yazmasını istedi. Geri gelemeyeceğini belirten doktor ile emekli öğretmen arasında telefonda sözlü tartışma yaşandı. Yaşananlardan dakikalar sonra doktor M.K. ile emekli öğretmen M.A.A., aile sağlığı merkezine yakın noktada mahallenin çıkışında karşılaştı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Kavgada yüzüne darbe alıp yere düşen M.A.A.'nın burnu ve kulağı kanadı. Burnunda kırık tespit edilen M.A.A., darp raporu alarak doktordan şikayetçi oldu.

'BOĞAZIMA YAPIŞTI'

İşleri nedeniyle amirlerine bilgi vererek merkezden ayrıldığını belirten doktor M.K.'nın ifadesinde, "Boğazıma yapışarak, küfür etmeye başladı. Kendimi korumak isterken, istemeden yumruk atmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.