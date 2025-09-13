Denizli'de madendeki göçükte mahsur kalmışlardı! 2 işçi kurtarıldı





"İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ"



Coşkun, yaptığı açıklamada, "Öncelikle hepimize çok geçmiş olsun. Acıpayam ilçemizin Karaismailler Mahallesi sınırları içindeki bir krom madeninde kısmi göçük meydana gelmişti. 2 işçi kardeşimiz kısmen göçük altında kalmıştı. İğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yürütüldü. Ondan dolayı süreç biraz uzadı. Çok şükür, 2 madenci kardeşimiz de salimen çıkarıldı. Şimdi hastaneye sevk ediliyorlar. Sağlık durumlarının iyi olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Bir daha böyle kazalar olmamasını temenni ediyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.