Denizli’de dayakçı başkanın koltuğu tehlikede

CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın sağlık sorunlarını gerçekçe göstererek parke taşı döşemek istemeyen zabıta memurları Halil Sait Kocagümüş (34) ve Ceyhun Eruhan Çabuk'un (42) üzerine yürüdüğü, Ceyhun Eruhan Çabuk'u ise elindeki sopayla dövdüğü anlara ait görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Başkan Hayla'nın mobbing uyguladığı zabıta memurlarını moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldığı iddia edilirken, 31 Mart seçimlerinden kısa süre sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü personeli S.S.'ye hakaret edip, boğazını sıktığı anlar sosyal medyada dolaşıma açıldı. Müvekkilleri Ceyhun Eruhan Çabuk ve Halil Sait Kocagümüş aleyhine silahla yaralama suçundan suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Avukat Melih Nebi Yavuz, "Bununla alakalı olarak iddia makamı bir iddianame düzenledi. Bu iddianamenin içeriğinde, Belediye Başkanı Hayla'nın silahla adam yaralama suçu işlediğini ve bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca da bazı kamu hakla rından yoksun bırakılmasına yönelik güvenlik tedbiri talep etti" bilgisini verdi. Yavuz, "Bu şu anlama gelmekte; ilgili Belediye Başkanı Hayla'nın kasten yaralama suçunun nitelikli hali olan silahla yaralama suçunu kasten işlediği için 2 yıl ve üzeri ceza alması gündemde. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca bir inceleme yapılması gerekirse; belediye başkanlarının 2 yıl ve üzerinde ceza alması kamu haklarından yoksun kalması anlamına geliyor. Bu durumda Erkan Hayla'nın cezasının kesinleştikten sonra başkanlık görevinin düşmesine neden olabilecektir. Hiçbir kamu memuru kendi hiyerarşik gücünü ele alarak, bir gariban işçiye ya da memura şiddet uygulayamaz. Hukuk devleti sınırları içerisinde kabul edilemez bir durumdur. Biz de bu kapsamda hukuk mücadelemiz. sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

DAVA SONRASI AĞIR BASKI

Başkan Hayla tarafından darp edildikten sonra davacı olan zabıta memurlarının mobinge maruz kaldığını ifade eden Avukat Melih Nebi Yavuz, "Yargılama süreci devam ederken müvekkiller büyük bir mobing baskısı altında kalmaktadırlar. Sürekli güvenlik soruşturması ve yazılı savunmaları talep edilmekte. Müvekkillerimin asıl görev tanımında Veri Hazırlama Kontrol bölümünde görev aldıkları yazmaktadır. İşlerini layıkıyla yerine getirmektedirler. Uygulanan bu mobing müvekkillerimin görevlerini layıkıyla yerine getirmelerine engel olmaktadır" ifadelerini kullandı.