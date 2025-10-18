Enver’e umut eli

ACIPAYAM ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde yaşanan talihsiz bir kaza, 11 yaşındaki Enver Kadir İlhan'ın hayatını derinden etkiledi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı arefesinde, babası ile birlikte cami avlusunu tazyikli su ile temizleme esnasında ceketinin kolunu traktörün miline kaptıran ve sol kolu omuzundan kopan küçük Enver Kadir için başlatılan yardım kampanyası büyük destek gördü.

BÜYÜK BİR DAYANIŞMA

AİLESİ ve yakınları, Enver Kadir'in yeniden hayatına sağlıklı ve aktif şekilde devam edebilmesi için biyonik kol takılması gerektiğini belirterek yardım kampanyası başlattı. Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverler, Enver Kadir'in bu zor süreci aşabilmesi için desteklerini esirgemedi. 2 milyon TL'ye mal olacak olan biyonik kol için başlatılan kampanyada şu ana kadar 1 milyon 142 bin 813 TL tutarında bağış toplandı.