Denizli’de Mukaddes Emanetler Sergisi ilgi gördü

DENİZLİ Valiliği himayesinde, Denizli İl Müftülüğü'nün koordinesinde düzenlenen "Mukaddes Emanetler Sergisi" vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sergide Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ait sakalı şerif, kutsal beldelerden getirilen toprak örnekleri ve İslam tarihine dair birçok kıymetli hatıra yer aldı. Ziyaretçiler, bu manevi mirasın huzur veren atmosferinde hem tarihî hem de ruhani bir yolculuğa çıktı. Resmî törenin tamamlanmasının ardından sergi ziyarete açıldı. Vatandaşlar, dört gün boyunca mukaddes emanetleri yakından görme ve hakkında bilgi alma fırsatı bulacak.

