Haberler Denizli Denizli'de hayrete düşüren olay! 12 çocuğuna öyle isimler verdi ki...

Son dakika haberleri...Denizli'de yaşayan bir baba 12 çocuğuna verdiği isimlerle sosyal medyayı adeta salladı. Türk mitolojisine ve tarihine ilgi duyan baba çocuklarına Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan gibi isimleri tercih etti.

Denizli'de yaşayan bir baba, çocuklarına verdiği isimlerle sosyal medyada gündem oldu. Türk mitolojisi ve tarihine ilgi duyan babanın çocuklarına verdiği 12 isim kullanıcıların dikkatini çekti.

İŞTE O İSİMLER:

Baba, her biri anlam yüklü isimlerle çocuklarına destansı isimler koydu.

Aileye ait listede yer alan çocuk isimleri şöyle: Oğuzhan, İlbilge, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan, Börübars Sancar.

