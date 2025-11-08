Yapay zekayla rüşvet tuzağı: 8 kişi tutuklandı

Denizli'de hakkında tutanak tutulan kadın hükümlünün, bilişim suçlarından sabıkalı sevgilisiyle birlikte kurduğu plan akıllara durgunluk getirdi. Tutanak yüzünden izne çıkamayan kadın ve sevgilisi, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturulan müstehcen videosu, CİMER'e yapılan sahte rüşvet suçlamalarıyla şantaj yaptı. Denizli'de Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli Filiz Ç., cezaevinde tutuklu bulunan hükümlü Hülya T. hakkında tutanak tuttu. Filiz Ç.'nin haklı tutanağı sonrası cezaevinden izne çıkamayan Hülya T., durumu ağlayarak sevgilisi Enes B.'ye anlattı. Enes B. ve arkadaşları Filiz Ç.'nin hem kişisel verilerini ele geçirdi hem de yapay zekayla Filiz Ç.'nin müstehcen görüntülerini oluşturdu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Filiz Ç.'nin rüşvet aldığı iddialarını ortaya atarak karalama kampanyası başlattı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan detaylı incelemeler neticesinde görüntülerinin yapay zekayla oluşturulduğunu belirlendi. Olayın şüphelilerin yakalanması için çalışan JASAT timi, olayları organize edenlerin Hülya T. ve sevgilisi Enes B. olduğunu tespit etti. Ekiplerce 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Öte yandan Hülya T., ve Enes B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.