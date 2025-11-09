Halk otobüsündeki yangın tüpü boş çıktı

Seyir halindeyken yanmaya başlayan halk otobüsünde facia ucuz atlatıldı. Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsünün motor kısmında meydana gelen bir arıza nedeniyle yangın çıktı. Yolcuları halk otobüsünden indirip, araçtaki yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek isteyen şoför büyük bir şok yaşadı. Tüpün boş olduğunun anlaşılması üzerine kısa süreli bir panik yaşadı. Telefonla yardım isteyen sürücünün imdadına çevredeki bir esnaf yetişti.