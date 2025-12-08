  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Denizli'de ikizlerin 4q dramı

Denizli'de 15 milyonda bir görülen Kromozom 4q Delesyon Sendromu rahatsızlığı ile dünyaya gelen ikiz kardeşler, yaşadıkları zorluklara rağmen hayata gülümsüyor.

SEBAHATTİN ALP

Denizli'de 13 yıl önce dünyaya gelen ikiz kardeşler, 15 milyonda bir görülen hastalıkla yaşam mücadelesi veriyor.

Kromozom 4q Delesyon Sendromu ile hayata merhaba diyen Batuhan ve Emirhan Akar kardeşler, karşılaştıkları zorluk ve engelleri anne ve babalarının sevgisiyle aşmaya çalışıyor.

Her geçen gün büyüyen çocuklarının bakım ve sorumluluklarının da büyüdüğünü ifade eden anne Selin Akar, "Doğdukları günden itibaren ikizlerimizin tedavi süreci devam ediyor.

Çocuklarım büyüdükçe bakımları zorlaşsa da ömrümün sonuna kadar yılmadan onlara bakacağım" diye konuştu.

'MASRAFLARI DEVLETiMiZ KARŞILIYOR'
İkizleri Batuhan ve Emirhan'ın, genetik bir rahatsızlık olan Kromozom 4q Delesyon Sendromu ile dünyaya geldiğini belirten Soner - Selin Akar çifti, "Çocuklarımızın öğrenme ve konuşma zorluğu ile hareketlerinde kısıt var. Şimdi okulda özel eğitim alıyorlar. İlaç ve hastane masraflarını devletimiz karşılıyor" dedi.

