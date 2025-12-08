Denizli'de ikizlerin 4q dramı

Çocuklarım büyüdükçe bakımları zorlaşsa da ömrümün sonuna kadar yılmadan onlara bakacağım" diye konuştu.

'MASRAFLARI DEVLETiMiZ KARŞILIYOR'

İkizleri Batuhan ve Emirhan'ın, genetik bir rahatsızlık olan Kromozom 4q Delesyon Sendromu ile dünyaya geldiğini belirten Soner - Selin Akar çifti, "Çocuklarımızın öğrenme ve konuşma zorluğu ile hareketlerinde kısıt var. Şimdi okulda özel eğitim alıyorlar. İlaç ve hastane masraflarını devletimiz karşılıyor" dedi.