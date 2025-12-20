Denizli’de vahşi kocaya ağırlaştırılmış müebbet

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesinde, cezaevinden çıktıktan 10 gün sonra 3 çocuk annesi eşi Müge Elbeli'yi (34) el ve ayaklarını iple bağlayarak demir çubukla dövüp bıçaklayarak öldüren Mehmet Ali Elbeli (37), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 31 Temmuz 2024'te Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden olaydan 10 gün önce tahliye olan mobilya ustası Elbeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşi Müge Elbeli'nin hareketsiz yattığını söyleyerek kaçtı. Eve gelen ekipler, elleri ve ayakları iple bağlı halde yerde yatan Müge Elbeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın dün görülen duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Ali Elbeli, son savunmasında, "13 yıldır evliyim. Eşime ve çocuklarıma şiddet uygulamadım. Olay günü küfrettiği için darbettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Çocuklarımın geleceği için tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Mehmet ali Elbeli'yi takdir ve tahrik indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.