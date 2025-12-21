Denizli’de yetişmek istediği halk otobüsü üzerinden geçti

DENİZLİ'DE büyükşehir belediyesi halk otobüsüne yetişmek için koştuğu esnada dengesini kaybederek düşen yaşlı adamın üzerinden otobüs geçti. Hayrettin Cihan (61), duraktaki Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk otobüsüne yetişebilmek için koşmaya başladı. Bir dengesini kaybeden talihsiz adam yere düştüğü esnada halk otobüsü üzerinden geçti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan Hayrettin Cihan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Cihan'ın Belediye İş Sendikası Denizli Şubesi geçen dönem Başkanı Uğur Cihan'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.