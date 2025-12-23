Denizli'de faciadan dönüldü! İşçi servisi alev alev yandı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Akkaya idaresindeki 20 S 0004 plakalı servis aracı ile seyit halindeyken araçtan duman çıktığını fark etti.

Olup biteni anlayabilmek için aracını yol kenarına park eden Akkaya, servis aracı içerisindeki işçilerin de aracı boşaltması gerektiğini söyledi. Şoförün aracı tahliyesinden saniyeler sonra işçi servisi alev topuna döndü. Hızla büyüyen yangına çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulunurken, 112 Acil Çağrı Merkezine de ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu servis aracındaki yangın söndürüldü.