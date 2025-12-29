Aydın’da firari hükümlü çekyattan çıktı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde cezaevi firarisi hırsızlık hükümlüsü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda evindeki çekyatın içine saklanırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden, hırsızlık suçundan hükümlü İsa Y.'nin Efeler ilçesi Girne Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan detaylı aramada firari hükümlü İsa Y., odada bulunan çekyatın içinde gizlenmiş halde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.