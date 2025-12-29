Denizli’nin kar maskeli kasa farelerine operasyon

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya farklı illerde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında, son 5 yıl içerisinde 251 milyon TL hesap hareketi bulunan 67 şüphelinin yakalandıklarını ve bu organize suç örgütü üyelerinin işleyeceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesini engellediklerini belirtti.

150 MİLYON LİRALIK VURGUN

DENİZLİ'DE Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında son 5 ay içinde Denizli ve çevre illerde fabrikalarda meydana gelen kasa hırsızlıkları ile ilgili başlattığı çalışmada İstanbul, Aydın, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 31 ayrı adreste yapılan başarılı operasyonlar neticesinde 19 şüpheli yakalandı. Hırsızların yakalanmamak için kar maskesi taktıkları, kasaları ise olay yerinde spiral makinesi ile kestikleri öğrenildi. 150 milyon çalan hırsızların suç örgütü kurdukları, Türkiye genelinde birçok ilde de hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.