Zeybekci’den Denizli Büyükşehir'e su tepkisi: 500 yataklı hastaneye su vermiyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Kale Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısınde yerel gündemi değerlendirdi. Açılış için gün sayan 500 yataklı Denizli Acil Durum Hastanesinin hazır olduğunu ancak belediye tarafından su bağlantısının yapılmadığını öne süren Zeybekci, hastane çevresindeki yolun dahi tamamlanamadığını savundu.
Su bağlantısı konusunda çeşitli bahanelerle sürecin geciktirildiğini iddia eden Zeybekci, "Denizli Büyükşehir Belediyesi hastane etrafındaki azıcık bir yolu bile yapamadı. Suyu niye bağlayamıyor biliyor musunuz? Devletten o su bağlamayla ilgili para isteme seviyesizliğine kadar düşebiliyorlar. Bekliyor şu anda. Efendim şundan bundan, yazışmalar falan böyle bahanelerle geçiştiriyorlar. O eser ortaya çıktığı zaman, arkasından bin yataklı şehir Denizli Şehir Hastanesi önümüzdeki yıl bitecek. Bütün dünyada, bütün iddiamızla söylüyorum, şu anda Türkiye'deki hastaneler Avrupa'nın tamamından daha iyi. İsviçre'si, Finlandiya'sı dahil hepsinden daha iyi. İnşallah Denizli de onlardan birini kazanacak" dedi.
Muhalefetin hizmet üretmek gibi bir hayalinin olmadığını savunan Zeybekci, "Muhalefetin böyle bir hayali ve böyle bir endişesi yok. Gerekirse engellemek için ellerinden geleni yaparlar. Denizli Çevre Yolunu biliyorsunuz. Honaz Tünelinden şehir merkezi veya çevre illere geçiş için büyük kolaylık oluşturdu. Bu kardeşiniz o çevre yolunu yaparken 5 defa mahkemede durdurdular. CHP'liler durdurdu. CHP'liler itiraz ederek, bahane bularak, mahkemede yürütmeyi durdurma veriyor, iptal etmiyor. 'Bir dur bakalım' diyor. Hemen arkasından biz başka bir kararla devam etmeye çalıştık ve bitirdik elhamdülillah" diye konuştu.