Zeybekci'den Denizli Büyükşehir'e su tepkisi: 500 yataklı hastaneye su vermiyorlar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 500 yataklı Denizli Acil Durum Hastanesi'nin açılışa hazır olduğunu ancak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hastaneye su bağlantısının yapılmadığını iddia etti. AK Parti Kale Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan Zeybekci, hastane çevresindeki yolun da tamamlanmadığını savunarak, sürecin çeşitli gerekçelerle geciktirildiğini öne sürdü.









AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Kale Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısınde yerel gündemi değerlendirdi. Açılış için gün sayan 500 yataklı Denizli Acil Durum Hastanesinin hazır olduğunu ancak belediye tarafından su bağlantısının yapılmadığını öne süren Zeybekci, hastane çevresindeki yolun dahi tamamlanamadığını savundu.

Su bağlantısı konusunda çeşitli bahanelerle sürecin geciktirildiğini iddia eden Zeybekci, "Denizli Büyükşehir Belediyesi hastane etrafındaki azıcık bir yolu bile yapamadı. Suyu niye bağlayamıyor biliyor musunuz? Devletten o su bağlamayla ilgili para isteme seviyesizliğine kadar düşebiliyorlar. Bekliyor şu anda. Efendim şundan bundan, yazışmalar falan böyle bahanelerle geçiştiriyorlar. O eser ortaya çıktığı zaman, arkasından bin yataklı şehir Denizli Şehir Hastanesi önümüzdeki yıl bitecek. Bütün dünyada, bütün iddiamızla söylüyorum, şu anda Türkiye'deki hastaneler Avrupa'nın tamamından daha iyi. İsviçre'si, Finlandiya'sı dahil hepsinden daha iyi. İnşallah Denizli de onlardan birini kazanacak" dedi.