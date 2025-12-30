Hastane hizmetine CHP engeli

D enizli'nin Merkezefendi İlçesi Karahasanlı Mahallesi'nde bin 500 yataklı Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ederken, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hastaneye destek değil köstek olduğu ortaya çıktı. Belediyenin hastanenin altyapı ve su bağlantısını yapmadığı için 500 yataklı acil durum bölümünün hizmete açılamadığı belirtildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'de hizmet veren hastanelerin Avrupa'nın tamamındakilerden iyi olduğunu bildirdi. Zeybekci, Denizli Acil Durum Hastanesi'nin hazır olduğunu fakat Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından suyun bağlanamadığını dile getirdi.

'BAHANELERLE GEÇİŞTİRİYORLAR'

Belediyenin hastane etrafındaki azıcık bir yolu bile yapamadığını ifade eden Zeybekci, "Suyu niye bağlayamıyor biliyor musunuz? Devletten o su bağlamayla ilgili para isteme seviyesizliğine kadar düşebiliyorlar. Bahanelerle geçiştiriyorlar. Bütün iddiamızla söylüyorum, şu anda Türkiye'deki hastaneler Avrupa'nın tamamından daha iyi. İnşallah Denizli de onlardan birini kazanacak" diye konuştu. Zeybekci, muhalefetin böyle bir hayalinin olmadığını ve engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Denizli Çevre Yolu'nu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz o çevre yolunu yaparken 5 defa mahkemede durdurdular. CHP'liler itiraz ederek, bahane bularak, mahkemede yürütmeyi durdurma veriyor, iptal etmiyor. 'Bir dur bakalım' diyor. Hemen arkasından biz başka bir kararla devam etmeye çalıştık ve bitirdik" dedi.