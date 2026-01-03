Denizli'de fıkra gibi olay: Bu köy yaklaştıkça uzaklaşıyor Son dakika haberleri... Denizli'nin Buldan ilçesinde birbiriyle çelişen 2 ayrı yön noktası kafaları karıştırdı. Denizli–Manisa karayolu Alacaoğlu Kavşağı'nda Türlübey Mahallesi 7 kilometre olarak gösterilirken, mahalleye doğru ilerledikçe bir başka tabelada mesafenin 8 kilometre yazması sürücülerde şaşkınlığına neden oluyor. İHA









Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, birbiriyle çelişen iki ayrı yön levhasındaki karışıklığa anlam veremiyor. Denizli - Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında bulunan yön ve kilometre tabelasında Türlübey Mahallesi'nin 7 kilometre olduğu yazıyor. Bu noktadan kırsal mahalleye doğru ilerleyen sürücüler, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın bir noktada bulunan büyükbaş hayvan çiftliği bölgesinde yer alan tabelada ise Türlübey Mahallesi'nin 8 kilometre uzaklıkta olduğunu okuyunca, yaklaştıkça uzaklaşan mesafeyle kafa karışıklığı yaşıyor.





"BU YAPILAN YANLIŞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ. BİZLER KENDİMİZ BİLİYORUZ AMA BURAYA GELEN YABANCI İNSANLAR ŞAŞIYOR"

Alacaoğlu kavşağından epey bir mesafe gidilmesine rağmen kilometrenin daha da azalacağına arttığına dikkat çeken Türlübey Mahalle sakini Üster Kesentürk, "Burası Denizli-İzmir Karayolu, bulunduğumuz yer ise mahallemizin köy sapağıdır. Bu levhada yazanı gördükten sonrasında her ilerleyişimizde sonraki levhasında ise 2 kilometre daha artıyor. Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor" dedi.