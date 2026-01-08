Denizli’de bekçinin esrarengiz ölümü

Denizli'de Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan 36 yaşındaki genç, otomobilinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Bağbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobilde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Ekipler araçtaki şahsın başından silahla vurulduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde şahsın İsmail Tuncer olduğu belirlendi. Tuncer'in Çarşı Ve Mahalle Bekçisi olduğu öğrenildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre Tuncer'in nişanlısı ile tartışma yaşadığı ve intihar ettiği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.