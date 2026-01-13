Suç örgütü üyesi 17 kişi tutuklandı

DENİZLİ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir organize suç örgütüne yönelik geçen yıl Şubat ayında yürütülen çalışmalarda 31 şüpheli tutuklandı. Suç örgütünün tamamen çökertilmesi amacıyla KOM ekipleri tarafından yapılan ikinci dalga operasyonlarda, organize suç örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 17 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkinci dalga operasyonla birlikte tutuklanan örgüt üye sayısı 43'e yükseldi.