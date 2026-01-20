  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Denizli'de kayıtlara kaza olarak geçmişti! Katili karısı çıktı...

Denizli’de 2 Ağustos 2025’te eşiyle birlikte gittiği Dımbazlar Göleti’nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 3 çocuk babası İbrahim Kayaslan’ın (39) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Talihsiz adamın eşi Samime Kayaslan, kasten öldürme iddiasıyla tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

MANİSA Sarıgöl'de yaşayan Samime ve İbrahim Kayaslan çifti, 2 Ağustos 2025'te piknik için Denizli Buldan'daki Dımbazlar Göleti'ne gitti.

İddiaya göre burada İbrahim Kayaslan, dengesini kaybedip suya düştü. Eşinin düştüğünü gören Samime Kayaslan da kurtarmak için gölete atladı. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Samime Kayaslan'ı balıkçılar kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise yaklaşık 4 saat sonra İbrahim Kayaslan'ın cansız bedenine ulaştı.



KAYITLARA KAZA OLARAK GEÇTİ
Ancak kayıtlara kaza olarak geçen talihsiz adamın ölümünün, cinayet olduğu anlaşıldı. Oğullarının ölümünü şüpheli bulan Esma-Hüsamettin Kayaslan çifti atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Acılı aile, Samime Kayaslan'ın yasak ilişki yaşadığı İzzet Sözer ile birlikte hareket ettiğini öne sürdü. Programda suçlamaları kabul etmeyen Kayaslan, eşine yapılan otopside boyun kısmına sert bir cisimle vurulduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA