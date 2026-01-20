Haberler Denizli Denizli'de kayıtlara kaza olarak geçmişti! Katili karısı çıktı... Denizli'de kayıtlara kaza olarak geçmişti! Katili karısı çıktı... Denizli'de 2 Ağustos 2025'te eşiyle birlikte gittiği Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 3 çocuk babası İbrahim Kayaslan'ın (39) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Talihsiz adamın eşi Samime Kayaslan, kasten öldürme iddiasıyla tutuklandı. SEBAHATTİN ALP









MANİSA Sarıgöl'de yaşayan Samime ve İbrahim Kayaslan çifti, 2 Ağustos 2025'te piknik için Denizli Buldan'daki Dımbazlar Göleti'ne gitti.

İddiaya göre burada İbrahim Kayaslan, dengesini kaybedip suya düştü. Eşinin düştüğünü gören Samime Kayaslan da kurtarmak için gölete atladı. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Samime Kayaslan'ı balıkçılar kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise yaklaşık 4 saat sonra İbrahim Kayaslan'ın cansız bedenine ulaştı.