Denizli'de kayıtlara kaza olarak geçmişti! Katili karısı çıktı...

MANİSA Sarıgöl'de yaşayan Samime ve İbrahim Kayaslan çifti, 2 Ağustos 2025'te piknik için Denizli Buldan'daki Dımbazlar Göleti'ne gitti.
İddiaya göre burada İbrahim Kayaslan, dengesini kaybedip suya düştü. Eşinin düştüğünü gören Samime Kayaslan da kurtarmak için gölete atladı. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Samime Kayaslan'ı balıkçılar kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise yaklaşık 4 saat sonra İbrahim Kayaslan'ın cansız bedenine ulaştı.
Acılı aile, Samime Kayaslan'ın yasak ilişki yaşadığı İzzet Sözer ile birlikte hareket ettiğini öne sürdü. Programda suçlamaları kabul etmeyen Kayaslan, eşine yapılan otopside boyun kısmına sert bir cisimle vurulduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.