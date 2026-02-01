Denizli'de 3+1 dairesini aylık 35 bin liraya kiraya vermek isteyen bir ev sahibi, ilan sitesinde paylaştığı 26 maddelik kriter listesiyle gündem oldu. Resmi nikahlı aile şartından, evde sigara içilmemesine, mutfak tezgâhının ıslak bırakılmamasından, evin 50 günde bir kontrol edilmesine kadar uzanan talepler vatandaşların tepkisini çekti.
ŞAŞIRTAN MADDELER
● Sadece resmi nikahlı aileler
● En az bir aile bireyinin memur olması
● En fazla bir çocuklu aile
● Ev içinde sigara içmek yasak
● Mutfak tezgâhında kirli bulaşık bırakılmamalı
● Tezgâhın ıslak tutulmaması
● Eşya ayaklarında zemini korumak için keçe bulunması
● Eşyalar ile duvar arasında boşluk bırakılması
● Evin 50 günde bir kiracının uygunluğunda 15 dakika süreyle kontrol edilecek
"KİRACI DEĞİL SANKİ EV ARKADAŞI ARIYOR"
Denizli Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Arslan, "Sözleşme maddelerinde bahsi konu maddelerin çoğu suç aslında. Ev sahibi, kiracı mı aramış yoksa ev arkadaşı mı acaba? Eşinin biri memur olacak diye bir şart olamaz. e-devlet'e bakma ibaresi saçmalık. Kira 2 gün gecikirse, kira sözleşmesinin fesh olacağı da kanuna aykırı. Bu arkadaş madem bu kadar istek yazmış, evi kiraya vermesin boş bırakıp seyretsin. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 çocuk isterken, 1 çocuk şartını hangi kanuna dayandırıp yazmış acaba? Mantıklı bir açıklaması olmayan kira sözleşme şartları olmuş" dedi.
"ŞARTLARININ KANUNDA YERİ YOK"
Emlakçı Muhammed Karataş, kira sözleşme şartlarında yazan maddelerin kanunda yeri olmadığını belirterek, " Kamera şakası gibi bir kiralık ev ilanı. Yazdıklarının hukuki dayanağı yok. Şartlardan bir tanesi 1 çocuklu olmasıymış. Kiracı evde iken çocuk olursa evden mi çıkaracak. Eve giren kiracının yumurtalıklarını mı bağlayacak? Deli saçması ilan olmuş" ifadelerini kullandı.
"BU YAŞANAN TALİHSİZ BİR OLAYDIR "
Denizli Ticaret Odası Meclis Divan Katibi ve emlak ofisi sahibi Volkan Gürsoy ise ilanı hayretle karşıladıklarını belirtti. Gürsoy, "Serbest piyasa şartlarında, Kat Mülkiyeti Kanunu'nu aşmamak kaydıyla mal sahibi bazı taleplerde bulunabilir. Bu ilandaki mal sahibinin daha önce yaşadığı olumsuz tecrübeler nedeniyle böyle bir ilan verme ihtiyacı hissettiğini düşünüyoruz. Günümüzde hem kiracı hem de mal sahibi kendini güvence altına almaya çalışıyor. Ancak bu tür durumlar, güncel sözleşmelerle ya da yetki belgeli emlak firmaları aracılığıyla büyük ölçüde önlenebilir. Talihsiz bir olay ve şehrimizde böyle konularla gündeme gelmeyi istemeyiz" ifadelerini kullandı. Olay, ülke genelinde devam eden kiracı-ev sahibi tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken, ilan kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.