Türkiye'nin en pahalı ikinci ili: İzmir’de kiralar 20 kat arttı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZPA'nın Mercek İzmir Araştırmaları kapsamında hazırladığı rapor dikkat çekti.
Hükümetin yenilenen kira dönemi için uygulanabilecek kira artışı yüzde 25 oranı ile sınırlandıp fahiş artışın önüne geçme çalışmalarına rağmen İzmir'de durum tam tersi oldu.
İzmir, Türkiye'nin en pahalı ikinci ili olurken, bazı ilçelerde kiralar son yedi yılda 20 katın üzerine çıktı.
İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Çalışmada, İzmir'in 11 merkez ilçesinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedelinin 25 bin 820 TL seviyesine ulaştığı belirtildi. Metrekare bazında kira bedelleri incelendiğinde Güzelbahçe ve Narlıdere gibi ilçelerin öne çıktığı görüldü.
Raporda 2018-2025 yılları arasında da 100 metrekarelik bir konutun kira değişim oranı üzerinden analiz yapıldı. Buna göre Narlıdere'de 23 kat, Güzelbahçe'de 21 kat, Karşıyaka ve Balçova'da 20 kat kira artışı yaşandı.