Türkiye'nin en pahalı ikinci ili: İzmir’de kiralar 20 kat arttı!

Çalışmada, İzmir'in 11 merkez ilçesinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedelinin 25 bin 820 TL seviyesine ulaştığı belirtildi. Metrekare bazında kira bedelleri incelendiğinde Güzelbahçe ve Narlıdere gibi ilçelerin öne çıktığı görüldü.

Raporda 2018-2025 yılları arasında da 100 metrekarelik bir konutun kira değişim oranı üzerinden analiz yapıldı. Buna göre Narlıdere'de 23 kat, Güzelbahçe'de 21 kat, Karşıyaka ve Balçova'da 20 kat kira artışı yaşandı.