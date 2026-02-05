Merkezefendi’de meclis karıştı

DENİZLİ'DE Merkezefendi Belediye Meclisi yine tartışmalı bir oturuma sahne oldu. Basında yer alan iki kadın çalışanın Başkan Yardımcısı E.K. tarafından taciz edildikleri yönündeki iddiaları üzerine AK Parti grubu döviz açarak E.K.'nin görevden alınması istedi. Merkezefendi Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yine tartışmalı bir oturuma sahne oldu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan AK Partili meclis üyesi Mukaddes Sezer, iki kadın belediye personelinin, Belediye Başkan Yardımcısı E.K. hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, belediye yönetiminin iddialar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğini sordu.

AK PARTİ GRUBU DÖVİZ AÇTI

Bu sırada AK Partili meclis üyeleri de "Koltuğu değil kadını koru", "Gerekeni yaptın mı?", "Kadınlar için gereğini yap", "İstismarcıyı koruma", "Başkan tacize dur de", "Mobbinge dur de", "Suskunluk taraf olmaktır" yazılı dövizleri kaldırarak tepkilerini dile getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Şimdi siz bu kadınlar iftira mı atıyor demek istiyorsunuz. Daha da korkunç iddialar var, Türkiye gündemine oturabilir. Bir an önce ben bu konuda bir kadın olarak sizden görevinizi yapmanızı bekliyorum" diyerek E.K. 'nın açığa alınmasını istedi. AK Partili Feride Kabadayılar'ın söz istemesine rağmen Başkan Doğan gündeme geçerken, Karadayılar'ın söz ısrarına karşı meclis üyeleri arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Kabadayılar, CHP'li meclis üyesi İsmail Koçkaya'nın kendisine "Edepsizlik yapma" dediğini iddia etti.