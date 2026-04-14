Döviz bürosunda silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Denizli'de bir döviz bürosunda alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada işyeri sahibi tabancayla yaralandı, şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana gelen olayda, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şüpheli şahıs emanet verdiği parayı alamayınca iş yeri sahibi H.B.M.'yi yanında bulunan silahla bacağından yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı iş yeri sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.