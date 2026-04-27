Çağla'nın katili 196 ülkede aranıyor





İHBAR'DA ADI GEÇEN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu ihbarda adı geçen kişinin, 2021 yılında Eskişehir'de, eşi ve çocuğuyla birlikte öldürülen İlkay Tokkal olduğu ortaya çıktı. Tokkal'ın, Çağla'nın karşı apartmanında oturduğu belirlendi. Cinayet ekipleri, mahallede DNA'sı ve parmak izi alınmamış birçok kişinin ismini tespit etti. Tokkal da DNA'sı incelenmeyen isimler arasında yer alıyordu. Bu ihbar gelmeden aylar önce Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen isimlerden biri olan İlkay Tokkal için savcılıktan DNA karşılaştırması talep edildi. Ancak henüz bir inceleme yapılamadı.



ÇAĞLA'NIN YAŞADIĞI MAHALLE ABLUKADA

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, her bir dosya için özenle çalışmalarını sürdürürken Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili de tüm imkanlarını seferber ediyor. Polis, mahalleyi ablukaya alarak o dönem mahallede yaşayanları tek tek incelemeye aldı. Olaydan sonra esrarengiz bir şekilde mahalleden ayrılan, hayatları değişenler tek tek tespit edildi. DNA'sı ve parmak izi alınmadığı öğrenilen bu kişiler arasında hayatlarını kaybeden yer alıyor. Tüm bu çalışmada, tespit edilen kişilerin DNA'sı ve parmak izinin alınması için savcılığın izin vererek mahkemeden karar alması gerekiyor.



DAHA ÖNCE 80 KİŞİNİN DNA'SI İNCELENDİ

26 yıldır çözülemeyen cinayette, katile ait olduğu düşünülen tırnak altı DNA'nın sahibinin bulunması için yapılan çalışmalara izin verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor. Bakan Gürlek'in açıklamasının ardından, daha önce yaklaşık 80 kişinin DNA'sının incelendiği dosyada yeni tespit edilen isimlerin DNA'sının alınması umudu ortaya çıktı.

