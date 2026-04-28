Alkol masasında kanlı son

DENİZLİ'DE birlikte alkol alan iki arkadaşın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 62 yaşındaki adam arkadaşı tarafından silahla öldürüldü. Serinhisar ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Erol Baysal (62), arkadaşı Hüseyin D. ile evde alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin D. yanında bulunan silahla arkadaşına peş peşe ateş açtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Erol Baysal olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Hüseyin D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.