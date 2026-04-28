Denizli azman güvercinleri güzellikleriyle mest etti

DENİZLİ'NİN yüzyıllardır özenle yetiştirilen endemik değerlerinden biri olan Denizli Azman Güvercinleri, 13. Irk Güzelliği Yarışması kapsamında jüri karşısına çıktı. Denizli'ye özgü dört endemik güvercin ırkından biri olan Denizli Azmanı, estetik görünümü, güçlü duruşu ve uçuş karakteristiğiyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Düzenlenen yarışmaya katılan kuşlar, Beyaz, Kesme Kuyruk ve Ciba kategorilerinde, genç ve kart (yetişkin) dişi-erkek gruplarında değerlendirildi. Yarışma sonuçlarına göre Beyaz Kategorisi Kart Erkeklerde Ayberk Türemen birinci, Kemal Göçoğlu ikinci, Mehmet Alabaş üçüncü olurken; Kart Dişilerde Seven Şahal birinci ve üçüncü, Abdullah Temiz ikinci sırada yer aldı.