Denizli’de Dünya Dans Günü’ne özel kutlama

DENİZLİ'DE, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında kadınlara özel muhteşem bir organizasyon gerçekleştirildi. "Aerobik ve Salla Turka" gösterilerinin yer alacağı etkinlikte Denizlili kadınlar, hem spor yapacak hem de dansın ritmiyle stres atacak. 29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek olan etkinlikte, sevilen eğitmenler Hasan Kılınçer ve Hüseyin Ayaz sahne alacak. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde yüksek enerjili aerobik seansının ardından, geleneksel ritimlerin modern adımlarla harmanlandığı "Salla Turka" gösterisiyle keyif dolu anlar yaşayacak.