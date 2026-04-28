Mehter tartışması yaşanan okuldan suç duyurusu

DENİZLİ Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, "Mehter marşının yarıda kesildiği" yönündeki iddialar kamuoyunda gündem oldu. Tartışmalar üzerine bir basın toplantısı düzenleyen okul aile birliği yönetimi, iddiaları yalanladı. AOkul Aile Birliği Başkanı Özlem Erdemir, "Mehter marşı eşliğindeki gösteri 3 dakika 13 saniye sürmüş ve başarıyla tamamlanmıştı. Ancak gösteri bittikten sonra müzik tekrar çalmaya başlayınca program akışı gereği çıkış müziğine geçildi. Servis edilen videolar, gösteri bittikten sonraki anları kapsayan kurgulanmış görüntülerdir. Bu tür asılsız haberlerin halkı kin ve nefrete sürüklemektedir. Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.