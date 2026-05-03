Kleopatra Havuzu yeniden ziyarete açıldı

DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesindeki "Kleopatra Havuzu", çevre düzenlemesi ve yeni tesisin tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Hierapolis Antik Kenti içinde yer alan havuzun çevresinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ocak 2025'te başlatılan çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar kapsamında havuz çevresinde düzenleme yapıldı, ziyaretçilerin kullanımına yönelik yeni tesis inşa edildi. Yaz-kış yaklaşık 36 derece sıcaklıktaki termal suda yüzme imkanı sunan havuza yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.