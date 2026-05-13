Denizli'de kuraklıkla ortaya çıkmıştı! 6 yıl sonra yeniden sulara gömüldü

Denizli'nin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla 1967 yılında hizmete giren Derbent Barajı'nın havzasında kalan eski yerleşim yeri, bölgedeki su döngüsünün en çarpıcı şahidi olmaya devam ediyor.
Barajın inşasıyla birlikte yaklaşık 60 yıl önce tahliye edilen ve sakinleri yeni yerleşim alanına taşınan mahallenin kalıntıları, geçtiğimiz yıllarda bölgeyi etkisi altına alan kuraklık sebebiyle yüzeye çıkmıştı. Baraj gölündeki su seviyesinin dip noktaya ulaşmasıyla görülebilir hale gelen eski ev temelleri ve yapılar, bölgede yağışların geri dönmesiyle birlikte yeniden gözden kayboldu.
6 YILLIK KURAKLIK DÖNGÜSÜ SONA ERDİ
Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden kar ve sağanak yağışlar, Derbent Barajı'ndaki doluluk oranını hızla artırarak barajı eski ihtişamına kavuşturdu. En son 6 yıl önce tam kapasiteye yaklaşan baraj havzası, aradan geçen kurak dönemin ardından ilk kez maksimum su kotuna ulaştı. Kurak geçen yıllarda eski mahalle sakinlerinin ziyaret ederek hatıralarını tazelediği köy alanı, yükselen sularla birlikte tamamen örtüldü. Barajın hem kurak olduğu dönemlere ait hem de dolu halindeki dron görüntüleri farkı göz önüne serdi.
ÜRETİCİ İÇİN CAN SUYU OLDU
Barajdaki su seviyesinin yükselmesi, sadece tarihi kalıntıları sular altında bırakmakla kalmadı, aynı zamanda Buldan ve çevresindeki binlerce dönüm tarım arazisi için de büyük bir umut kaynağı oldu. Bu yıl çiftçinin yüzünün güldüğünü ifade eden Derbent mahalle sakinlerinden Bekir Öz, "6 yıldır barajda kuraklık vardı. Çekilme noktasına gelmişti. Bu durumda çiftçileri etkilemişti. Sulama yapılamadığı için verim düşmüştü.
Yoğun yağışların sayesinde bu yıl baraj dolu. Çiftçinin yüzü bu yıl gülüyor. Verimin yüksek olması bekleniyor. Sondaj kuyularımız kurumuştu. Yağışlar kuyuların dolmasını da sağladı. Barajın olduğu yerde eski yerleşim yeri var. Suların çekilmesiyle bu yerleşim yeri suyun dışında kalmıştı. Bu yıl barajın dolmasıyla birlikte eski yerleşim yeri tekrar suyun altında kaldı. Barajın bu seviyede dolu olması bizlere umut veriyor" dedi.